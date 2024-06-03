Донецк, 3 июня, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё три мирных жителя пострадали в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 3 июня, сообщил глава региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Никитовском районе Горловки при обстреле с применением ствольной артиллерии кассетного типа погибла женщина 1967 г. р.», — написал он.

Также глава ДНР проинформировал, что в результате атаки ВСУ по Петровскому району Донецка ранения получили две женщины. Ещё одна мирная жительница пострадала в Центрально-Городском районе Макеевки.

«В микрорайоне Солнечном Горловки (Калининский район) был совершен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на территорию детского сада № 87. ВОП (взрывоопасный предмет. — Прим. ред.) не сдетонировал, на место происшествия приехали спасатели МЧС», — сообщил Пушилин.

Кроме того, в Докучаевске сброшенным с БПЛА взрывоопасным предметом был повреждён объект гражданской инфраструктуры, отметил Пушилин. Всего в течение дня было зафиксировано 24 обстрела со стороны ВСУ, в ходе которых противник выпустил 60 боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая в результате обстрела украинской армией Марьинки в ДНР ранение получила девочка 2018 года рождения.

26 мая Пушилин заявил, что за всё время агрессии Киева против республик Донбасса с мая 2014 года в ДНР погибли 9313 мирных жителей, из них 239 — дети, ещё 886 несовершеннолетних получили ранения.