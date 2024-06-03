Москва, 3 июня, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке не говорящих на русском языке детей мигрантов в детских садах РФ, говорится в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного.

Михаил Метцель/ТАСС Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

В частности, Львова-Белова предложила рассмотреть возможность ввести обязательную и бесплатную культурно-языковую подготовку детей мигрантов в дошкольных организациях. Помимо этого, на базе общеобразовательных организаций, по мнению омбудсмена, можно открыть адаптационные курсы для тех детей, которые не владеют русским языком.

«В качестве рекомендаций по решению этих проблем было указано, в первую очередь, на необходимость корректировки действующего законодательства в сферах образования и миграционной политики с учётом потребности в повышении уровня владения русским языком у указанной категории детей и повышения уровня их социальной адаптации», — отмечается в докладе детского омбудсмена.

В документе правительству предлагается проработать внесение изменений в федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Как передавало ИА Регнум, в августе глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев заявлял, что детей-мигрантов нужно в обязательном порядке учить русскому языку в специальных центрах ещё до поступления в школы, а принимать в первый класс детей с недостаточным уровнем владения языком недопустимо.

Также он предлагал сделать знание русского языка обязательным условием для получения пособий женщинами-мигрантами, которые получили российское гражданство. Мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество, стране не нужны, отмечал Фадеев.

2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.