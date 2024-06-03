Москва, 3 июня, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и экспертного клуба «Дигория» обсудили в эфире программы «Голос молодых» в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» деятельность «Движения Первых» и роль государства в формировании молодежной политики, сообщили ИА Регнум организаторы.

Михаил Воскресенский/ Фотохост-агентство РИА Новости

Выставка «Россия» показывает сегодняшние реалии страны и напоминает гостям форума о том, что граждане непрерывно развивают Россию, продолжая совершать подвиги, отметил в своём выступлении глава Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров.

«Дети, молодёжь — основные гости выставки «Россия», и нам надо показать молодым людям, кем можно быть. Реальность вокруг нас — это мечта предыдущих поколений. Мы же хотим показать, что и современные дети, молодёжь могут стать кем угодно, достичь чего угодно, масштабно мечтать, но при этом нужно стараться и работать над достижением своей мечты», — заявил Гуров.

Установки движения предполагают деятельное участие детей, соавторство, отказ от оценивания, сказал Гуров. Воспитание детей — объект коллективной работы всех граждан и институтов страны, отметил он также.

«Детьми и воспитанием детей занимаются все. Это общая ответственность. Невозможно заниматься воспитанием кому-то конкретно, только одному педагогу, тренеру и кому-либо еще. Это общая задача семьи, всех государственных проектов, программ и представителей профессий», — сказал Гуров.

Политолог Евгения Черницкая в своём выступлении также отметила, что полноценная забота о детях и открытие перед ними больших перспектив складывается из общих усилий.

«Давайте не забывать о том, что чужих детей не бывает. Сейчас есть тенденция к созданию безопасных и комфортных условий для воспитания наших детей, чтобы у них были все возможности для реализации, чтобы проекты и законы, которые принимаются в нашей стране, обеспечивали нашим детям и тем детям, родители которых выбирают нашу страну для дальнейшей жизни, полноценное и успешное развитие», — отметила она.

Важна скоординированная работа, объединение усилий и ресурсов страны, подчеркнул Гуров. Он напомнил, что президент России Владимир Путин возглавляет наблюдательный совет движения, губернаторы возглавляют координационные советы в регионах, а заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин является главой попечительского совета, в который входят и главы крупных госкорпораций. Ребёнок должен увидеть разные варианты развития и разные регионы страны, а молодёжные движения — открыть возможности изменения среды вокруг себя, сказал эксперт.

Важно отделять воспитание детей от идеологии, отметил также Гуров. В пионерском движении в СССР была наработана мощная методологическая база, которой пользуется и «Движение Первых», но ребёнку не нужно ничего навязывать, его мнение следует ценить, а его самого — делать реальным соавтором, подчеркнул эксперт.

Одной из национальных целей развития России является поддержка многодетных семей, напомнила в своём выступлении политолог Марта Лесюк. В выступлениях Путина регулярно звучит идея поддержки детей, семьи и многодетности, подчеркнула она.

Одна из механик реализуемых движением проектов — работа с семьёй: в частности, в рамках конкурса «Это у нас семейное» был создан трек «Родные-любимые», к которому присоединились более 10 тысяч человек из 80 регионов России и зарубежных стран, а дополнительный импульс поддержке семей в России придает личный пример со стороны представителей власти и профильных организаций, отметила политолог Анна Ширинкина.

Деятельность «Движения Первых» интегрируется с национальными проектами, в том числе в части творческой активности детей и молодежи, и, кроме того, движение разворачивает взаимодействие с детскими и молодёжными организациями из разных стран, заявили эксперты в ходе мероприятия.

Также они отметили значительную роль института уполномоченного по правам ребёнка в России и сбалансированную политику, обеспечивающую права детей и родителей. Кроме того, участники программы обсудили форматы работы в новых регионах России — в этих субъектах Федерации движение запустило для молодых людей дополнительные проекты, направленные на интеграцию в российское социально-культурное пространство.

Как передавало ИА Регнум, в День защиты детей 1 июня на главной сцене выставки-форума «Россия» прошла церемония открытия фестиваля детства и юности, организатором которого стало «Движение Первых». Мероприятия продлилось до 2 июня.