Кишинёв, 3 июня, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Районный суд Кишинёва аннулировал запрет на въезд в Молдавию российскому певцу Филиппу Киркорову, который был введён в 2022 году, говорится в постановлении, опубликованном 3 июня на едином портале судебных инстанций.

Дарья Драй ИА Регнум Певец Филипп Киркоров

«Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции Международного аэропорта Кишинёва в отношении Филиппа Киркорова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева.

Как передавало ИА Регнум, Киркорову было отказано во въезде в Молдавию в июле 2022 года, когда он прилетел рейсом из Стамбула.

В июне этого же года молдавская оппозиционная партия «Шор» объявила о протестном митинге в Кишинёве. После него был запланирован концерт с участием Киркорова. Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что на акцию пришли 40 тыс. граждан, но власти сорвали мероприятие, в том числе и концерт. В полиции Молдавии заявили, что правоохранителям не предоставили документацию о звуковом оборудовании, поэтому они запретили акцию.