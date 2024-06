Вашингтон, 3 июня, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы обсуждать с Украиной расширение ударов по территории России, сообщил 3 июня на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Я думаю, что никого не должно шокировать то, что [глава киевского режима Владимир] Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», — сказал он.

Кирби добавил, что пока не может сказать, приведут ли эти обсуждения к дополнительным политическим изменениям, пообещав, что США не «повернутся спиной к потребностям Украины».

Как передавало ИА Регнум, 30 мая газета Politico написала, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только возле границ Харьковской области.

Газета The New York Times (NYT) в свою очередь отметила, что Пентагон начал разрабатывать точные рекомендации для Киева о том, куда могут наноситься удары оружием, полученным от Соединённых Штатов. А американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

Президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки. Глава государства отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 мая отметил, что в случае одобрения ударов западными странами по России Украина и её союзники из числа стран НАТО получат от Москвы ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. Он также предупредил страны Запада о возможной «фатальной ошибке» в их расчёте на то, что Россия никогда не применит тактическое ядерное оружие.