Львов, Украина, 3 июня, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Во Львове женщины отбили молодого человека, которого полицейские пытались насильно мобилизовать. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Кадр из видео

На кадрах видно, как двое сотрудников полиции на протяжении нескольких минут пытаются задержать молодого человека, чтобы передать его сотруднику ТЦК (украинский аналог военкомата), который в это время находился в гражданском автомобиле BMW. Однако мужчину вызвались защищать находившиеся рядом женщины. В итоге им удалось отбить молодого человека, а сотрудники полиции вынуждены были уехать из двора.

Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» сообщило, что в Одессе 24 мая произошла массовая драка гражданских лиц с военнослужащими. Инцидент произошёл в курортном районе Аркадия. Что именно стало причиной драки, неизвестно.

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На Украине наблюдается системный кризис, который заставляет жителей сопротивляться власти, отметил в беседе с ИА Регнум руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Жители страны устали от действий киевского режима, популярность власти падает, а умирать на фронте никто не хочет, добавил эксперт.

На Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели. Также поступают сообщения о многочисленных попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию Украины. Многие из этих попыток кончаются трагедиями.