Москва, 3 июня, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Ситуация, когда каждый из семи столпов безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), обозначенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), был скомпрометирован, является уникальной. Об этом 3 июня заявил профильный специалист, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич, комментируя соответствующее заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Иван Шилов ИА Регнум

Гросси отметил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остаётся нестабильной. Все семь столпов ядерной и физической безопасности полностью или частично скомпрометированы.

Марцинкевич пояснил, что столпы безопасности включают в себя, во-первых, физическую целостность объектов, имеющих отношение к радиоактивным материалам, таких как реакторы, бассейны выдержки, пункты хранения радиоактивных отходов. Во-вторых, работоспособность систем безопасности и физической безопасности в любое время. В-третьих, возможность персонала выполнять обязанности по обеспечению безопасности без внешнего давления. В-четвёртых, обеспечение ядерных объектов электроэнергией от электросети. В-пятых, бесперебойные логистические цепочки поставок на ядерные объекты в обе стороны (как на сами объекты, так и от них). В-шестых, системы радиационного контроля на площадке и за её пределами, а также меры аварийной готовности и реагирования. В-седьмых, надёжные каналы связи с государственными регулирующими органами.

«Случай, когда каждый из семи этих столпов был скомпрометирован частично или полностью, является совершенно уникальным. Запорожская АЭС находится практически в зоне боевых действий, и такого ещё нигде не было. Эта ситуация сложилась не сейчас. Возможно, на Западе начали осознавать всю опасность ситуации, поэтому Гросси сделал достаточно резкое заявление», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что МАГАТЭ создавалось для популяризации атомных технологий и обеспечения безопасности. Его обязаны слушать, так как МАГАТЭ — это рабочий орган ООН. Однако на фоне событий, происходящих в мире, на ООН никто уже не обращает внимание.

Европейским политикам уже давно стоило бы обеспокоиться сложившейся ситуацией, поскольку в случае радиационного инцидента всё будет зависеть от розы ветров. Например, радиоактивная пыль с Чернобыльской АЭС достигла Скандинавии, напомнил Марцинкевич.

Он предположил, что сейчас европейским политикам не до этого, поскольку сейчас их главная задача — максимально возможное проявление русофобии во всех её вариантах.

«В этой ситуации России необходимо отодвигать линию боевого соприкосновения как можно дальше, чтобы не было физической возможности наносить удары по Запорожской АЭС. Также важно усиливать меры физической безопасности, в том числе нейтрализовывать диверсионные группы и провокаторов», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего заявления на Совете управляющих агентства, который начался в Вене, отметил, что нападения на станцию и регулярное отключение от линий внешнего электроснабжения из-за «военных действий» создают на объекте тяжёлую ситуацию. Так, объект сталкивается с рисками из-за вопросов, связанных с персоналом, плановыми инспекциями и поддержанием работы систем безопасности, а также обеспечением мер аварийной готовности и реагирования.

В Калининграде 28 мая прошли переговоры главы МАГАТЭ с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым, на которых Гросси сообщил российской делегации факторы, с которыми могут быть связаны риски для ЗАЭС.

В ходе встречи Лихачёв подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасности АЭС. Он подчеркнул, что киевский режим регулярно устраивает провокации. По его словам, давление на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ увеличилось, это заметно по числу прилётов украинских дронов за последние два месяца. Глава «Росатома» обратил внимание, что обстрелы украинских войск являются единственным значимым риском для безопасности ЗАЭС.

Гросси 21 мая назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой. Он подчеркнул, что около станции продолжается военная активность. По словам директора станции Юрия Черничука, за неделю над территорией станции фиксируют около 120 украинских беспилотников.

После неоднократных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание в закрытом формате для прессы провели 11 апреля в штаб-квартире агентства в Вене.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо. Киеву это развязывает руки для дальнейших безрассудных действий, добавил дипломат.

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча 11 апреля заявил, что всемирная организация присоединилась к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Ни одно государство не получает выгоды ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты, отметил он.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов на конференции «Комплексная безопасность — 2024» заявил, что последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС уже через три дня будут сопоставимы с катастрофой на Чернобыльской АЭС в 1986 году.