Токио, 3 июня, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Чарльз Оппенгеймер, внук создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, посетил японский город Хиросима, а также встретился с женщиной, пережившей американскую бомбардировку.

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На конференции в Токио Чарльз Оппенгеймер рассказал, что 1 июня находился в Хиросиме. В ходе своего визита он посетил мемориал, посвящённый жертвам атомного удара США, и встретился с Кэйко Огурой, 85-летней жительницей Японии, которая смогла выжить при ядерной бомбардировке Хиросимы.

«Поскольку напряжённость между крупными державами возрастает, а гонка вооружений продолжается, сейчас самое время поучиться советам моего деда, который подчеркивал необходимость международной солидарности, и подумать о мире во всем мире. Визит в Хиросиму стал поводом для изучения прошлого, и благодаря беседам, которые я там провел, я узнал о последствиях атомной бомбардировки и почувствовал, что, как человеческие существа, мы не должны использовать никакие виды бомб, включая атомные», — сказал Чарльз Оппенгеймер во время своего выступления.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США на завершающем этапе Второй мировой войны в 1945 году для ускорения капитуляции Японии. Во время взрыва в Нагасаки погибло примерно 70 тысяч человек, в Хиросиме — от 70 до 100 тысяч. Общее число жертв, включая людей, погибших впоследствии от лучевой болезни и других заболеваний, вызванных атомным ударом, составляет более 500 тысяч.

Ранее заместитель постпреда Японии Мицуко Сино обвинила Россию в исходящей ядерной угрозе, не упомянув при этом США, виновных в катастрофе Хиросимы и Нагасаки.