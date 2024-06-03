* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск одного из руководителей партии «Либеральная Россия» Андрея Сидельникова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Это следует из базы ведомства.

личная страница в соцсети Андрей Сидельников (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Андрей Александрович Сидельников, 07.07.1975. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД РФ. При этом статья, по которой Сидельников разыскивается, не указывается.

По информации СМИ, Сидельникову инкриминируется статья о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Партия «Либеральная Россия» была создана в начале 2000-х олигархом Борисом Березовским. После его эмиграции в Великобританию туда уехал и сам Сидельников.

В октябре 2023 г. Сидельникова признали иностранным агентом. Согласно информации Минюста, он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, её гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая МВД России объявило в розыск заместителя начальника генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимира Горбатюка. Ранее ведомство объявило в розыск по уголовной статье командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, командующего харьковской группировкой ВСУ Михаила Драпатого и экс-главнокомандующего украинскими войсками Руслана Хомчака.

22 мая художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке объявили в розыск после возбуждения в отношении него уголовного дела по статье о дискредитации ВС РФ. Согласно информации, размещённой в соцсетях Шминке, художник в ноябре 2022 года выиграл грант на участие в фестивале Burning man в США. После участия в фестивале он со своей женой решил остаться там.