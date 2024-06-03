Вашингтон, 3 июня, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Ряд западных чиновников обеспокоен возможной реакцией России на действия Запада в конфликте на Украине, пишет Financial Times.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что чиновники нервничают из-за разрешения на использование передаваемого Киеву оружия для нанесения ударов по территории РФ.

«Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО», — говорится в материале.

Издание пишет, что из-за неудач ВСУ западные страны вынуждены мириться с большим уровнем риска, чтобы сохранить Украину в борьбе.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки. Глава государства отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 мая отметил, что в случае одобрения ударов западными странами по России Украина и её союзники из числа стран НАТО получат от Москвы ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. Он также предупредил страны Запада о возможной «фатальной ошибке» в их расчёте на то, что Россия никогда не применит тактическое ядерное оружие.

1 июня издание Politico сообщило, что официальные лица в Европе и Киеве обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить ВСУ атаковать всю территорию России. Зарубежное издание предположило, что решение американского лидера перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории, вероятно, приведёт к оказанию на него давления пойти дальше.

31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.