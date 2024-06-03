Москва, 3 июня, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Рядом со штаб-квартирой Сбера начал работу масштабный транспортный узел — обновлённый московский городской вокзал «Кутузовская». Там появился уникальный пешеходный мост, соединяющий метро и МЦД. Теперь пассажиры московского городского вокзала «Кутузовская» могут перейти за четыре минуты со станции МЦД-4 на Филёвскую линию метро по пешеходному мосту.

Пресс-служба Сбера Мэр Москвы Сергей Собянин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на открытии обновлённого московского городского вокзала «Кутузовская»

На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Открытие пешеходного моста в обновлённом московском городском вокзале ʺКутузовскаяʺ — это жизненно важный момент для команды Сбера», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что сотрудникам Сбера теперь будет удобнее добираться на работу. По его словам, на сегодняшний день штаб-квартира Сбера — самый большой офис в России, где работает 30 тысяч человек, а ещё порядка 10 тысяч работают с другой стороны Кутузовского проспекта, в офисном центре «Поклонка».

Пресс-служба Сбера Мэр Москвы Сергей Собянин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на открытии обновлённого московского городского вокзала «Кутузовская»

«Нигде в мире мы не смогли найти ничего подобного, такого интегрированного решения: река, наземный и железнодорожный транспорт, две железнодорожные ветки и третья — метро. Мы крайне благодарны вам за такой подход», — заключил Греф.

Одновременно с запуском нового пешеходного моста на московском городском вокзале «Кутузовская» МЦД-4 открылась интерактивная выставка картин «Возрождённая коллекция», которые созданы с помощью нейросети Сбера Kandinsky. Их оригиналы хранились в Воронежском областном художественном музее и в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова, но бесследно исчезли во время Великой Отечественной войны. Нейросеть Kandinsky восстановила утраченные шедевры: искусственный интеллект проанализировал сотни сохранившихся работ художников, чтобы перенести их манеру и технику на возрождённые полотна. Отсканировав QR-код, москвичи и гости столицы смогут в дополненной реальности увидеть картины Абрама Архипова «Старик», Ильи Репина «Портрет Званцевой», Василия Сурикова «Казак-гребец» и многие другие.

Пресс-служба Сбера Мэр Москвы Сергей Собянин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на открытии обновлённого московского городского вокзала «Кутузовская»

Московский городской вокзал «Кутузовская» работает с 2023 года. Его появление уже улучшило транспортную доступность штаб-квартиры Сбера на Кутузовском проспекте. Это комплекс из пяти зданий, четыре из которых уже функционируют, а пятое возводится. Появление новой пролетной конструкции сделает дорогу на работу для сотрудников Сбера еще более удобной и комфортной.