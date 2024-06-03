Тель-Авив, Израиль, 3 июня, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности приостановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня для освобождения удерживаемых в анклаве заложников, передаёт газета Israel Hayom.

РИА Новости/ Алексей Никольский

«Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников», — сказал, в частности, он.

Также Нетаньяху отметил, что Тель-Авив не откажется от проведения операции после временного прекращения огня, поскольку к Израилю приковано внимание соперников, которым выгодно поражение страны.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден предложил ХАМАС соглашение по урегулированию палестинско-израильского конфликта, состоящее из трёх этапов. Первый этап рассчитан на шесть недель, он подразумевает полное прекращение огня в секторе Газа, вывод армии Израиля и освобождение части заложников в обмен на выпуск из тюрем палестинцев.

Второй этап предусматривает полное прекращение боевых действий и освобождение всех оставшихся заложников. Третий этап инициативы подразумевает начало реконструкции сектора Газа.

ХАМАС положительно оценило предложение Байдена по прекращению огня в Газе. Движение подтвердило готовность «позитивно и конструктивно» рассматривать любые предложения, основанные на указанных принципах.