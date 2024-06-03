Тегеран, 3 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер не будет регистрировать свою кандидатуру на предстоящих внеочередных выборах главы государства, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Zuma/TASS И. о. президента Ирана Мохаммад Мохбер

«Исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, несмотря на просьбы к нему в течение последних дней зарегистрироваться для участия в президентских выборах, предпочёл не регистрироваться и определённо не будет кандидатом», — пишет агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая пресс-секретарь избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами объявил дату досрочных выборов президенте — 28 июня. Выборы проходят досрочно в связи с гибелью 19 мая президента Ирана Эбрахима Раиси.

Регистрация кандидатов началась 30 мая и завершится 3 июня, с 12 июня по утро 27 июня будет идти предвыборная кампания.

К настоящему моменту на выборах главы Ирана зарегистрировались 12 кандидатов, в том числе депутаты парламента Масуд Пезешкиян, Ахмад Расулинежад, Вахид Хаганиян. Также в президенты Ирана баллотируется женщина — бывший депутат Зохре Элахиан.