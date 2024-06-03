Мохбер не будет регистрироваться на выборах президента Ирана, пишет СМИ
Tasnim: и. о. президента Ирана Мохбер отказался от участия в выборах
Тегеран, 3 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер не будет регистрировать свою кандидатуру на предстоящих внеочередных выборах главы государства, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
«Исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, несмотря на просьбы к нему в течение последних дней зарегистрироваться для участия в президентских выборах, предпочёл не регистрироваться и определённо не будет кандидатом», — пишет агентство.
Как сообщало ИА Регнум, 20 мая пресс-секретарь избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами объявил дату досрочных выборов президенте — 28 июня. Выборы проходят досрочно в связи с гибелью 19 мая президента Ирана Эбрахима Раиси.
Регистрация кандидатов началась 30 мая и завершится 3 июня, с 12 июня по утро 27 июня будет идти предвыборная кампания.
К настоящему моменту на выборах главы Ирана зарегистрировались 12 кандидатов, в том числе депутаты парламента Масуд Пезешкиян, Ахмад Расулинежад, Вахид Хаганиян. Также в президенты Ирана баллотируется женщина — бывший депутат Зохре Элахиан.