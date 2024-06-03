Киев, 3 июня, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Основания для обращения главы киевского режима Владимира Зеленского в Конституционный суд Украины касаемо его легитимности отсутствуют. Такое мнение высказала замглавы его офиса Ирина Мудрая.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский

«Учитывая нормы конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд», — приводит издание «Бабель» слова Мудрой.

Замглавы офиса добавила, что осенью прошлого года прошли политические консультации при участии Евросоюза, США, представителей групп и фракций Верховной рады, в рамках которых было согласовано, что выборы главы государства будут после завершения войны, а Рада разработает специальный закон, который это урегулирует.

«Кажется, на это заложили не менее шести месяцев после окончания военного положения», — уточнила Мудрая.

Как передавало ИА Регнум, единственной на данный момент легитимной властью на Украине обладает Верховная рада, заявил 30 мая один из авторов конституции, бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник.

После 20 мая в соответствии с 103-й статьей конституции Украины глава киевского режима Владимир Зеленский не является легитимным руководителем республики. Табачник в этой связи подчеркнул, что, исходя из норм, другой трактовки ситуации быть не может. При этом, по мнению автора конституции, нелегитимность Зеленского создали специально, чтобы затруднить мирные переговоры.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что легитимность главы киевского режима Зеленского закончилась. Позднее, 28 мая, российский лидер напомнил, что статья 111 конституции Украины гласит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 30 мая заявила, что российская сторона после 20 мая рассматривает Зеленского в качестве главаря киевского режима.