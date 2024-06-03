Москва, 3 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» проходит Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба выставки.

Анатолий Медведь/ Фотохост-агентство РИА Новости

Отмечается, что в фестивале принимают участие российские артисты и деятели культуры, детские хореографические коллективы и солисты. В нём принимают участие представители театральных школ из Китая, Индии, Ирана, ЮАР, России, Объединенный Арабских Эмиратов, Белоруссии. Фестиваль будет проходить до 8 июня.

Сорежиссёр Фестиваля театральных школ стран БРИКС Пол Гриффитц отметил, что участники будут не только работать вместе, но и учиться мастерству другу у друга. Они будут вместе исследовать великую русскую классику, добавят к ней свой колорит и объединят свои видения в одном финальном представлении.

По словам заместителя генерального директора выставки «Россия» Анастасии Звягиной, за время проведения фестиваля молодые актёры познакомятся между собой и установят контакты, театры из разных стран покажут свои интерпретации «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина, 225 лет со дня рождения которого масштабно отметят на Выставке.

«В течение восьми дней будут проходить мастер-классы по актёрскому мастерству, по сценической речи. А кульминацией фестиваля станет большой совместный спектакль. Особенно важно, что ребята будут знакомиться с нашей страной, с Москвой, друг с другом. Может быть, кто-то из них станет друзьями на всю жизнь», — приводит пресс-служба её слова.

Представитель правящей династии ОАЭ Абдулхамид Аль-Румайти отметил, что фестиваль способствует культурному сближению между странами БРИКС.

Отмечается, что фестиваль завершится показом спектакля в формате «Играем вместе!». Артисты из разных стран примут участие в совместном спектакле по мотивам сказки, который объединит видение произведения в разных культурах.

Как передавало ИА Регнум, в День защиты детей 1 июня на главной сцене выставки-форума «Россия» прошла церемония открытия фестиваля детства и юности, организатором которого является «Движение первых». В видеообращении к участникам обратился президент России Владимир Путин. Президент пожелал всем ребятам счастья, радости, верных, надежных друзей и напомнил о важности стремиться к исполнению своей мечты.

Выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. Там представили важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На выставке гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетители также могут ознакомиться с экспозициями 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Представители «Движения первых» с 28 мая начали проводить на выставке-форуме «Россия» викторины, мастер-классы и профориентационные лекции, объединенные темой семьи. Маленьких гостей экспозиции ожидали демонстрация мультфильмов, в создании которых принимала участие «Роснефть», и встречи по азбуке кибербезопасности.

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что участие в Играх БРИКС, которые пройдут в Казани, подтвердили 97 стран.

в программу Игр стран БРИКС вошли 29 видов спорта. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что было бы сложно провести соревнования по игровым видам спорта, поэтому из программы убрали крупные турниры по футболу, баскетболу и волейболу. По его словам, организаторы перевели эти турниры в пляжный формат, либо в формат «3 на 3», а также взяли дисциплины из фиджитал-спорта — фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол.

Бывший министр спорта России Олег Матыцин, который ныне является внештатным советником премьер-министра Михаила Мишустина, уточнил, что Игры БРИКС не будут альтернативой Олимпиаде. На соревнованиях также не будет ограничений по странам, из которых могут приезжать спортсмены для участия.

Кроме того, с 15 по 19 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Соревнования пройдут по 30 видам спорта. В программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды. Москва примет основную часть спортивных мероприятий. В Екатеринбурге же организуют соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо. Всего в Играх дружбы могут принять участие около десяти тысяч спортсменов.