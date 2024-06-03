Хельсинки, 3 июня, 2024, 16:47 — ИА Регнум. На АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии приостановлено производство энергии из-за неисправности турбины, сообщает 3 июня оператор TVO.

ТАСС/EPA/JUHA SINISALO

«Производство электроэнергии на «Олкилуото-3» было прервано сегодня в 11:41 из-за неисправности турбины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведётся расследование.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября 2023 года финская атомная электростанция «Олкилуото-3» приостанавливала работу из-за неисправности в турбинной установке. Электростанция имеет три действующих реактора, которые закрывают около 30% энергии, потребляемой в Финляндии.

Аналогичный сбой на «Олкилуото» произошёл 19 ноября. Ошибка на турбинной установке автоматически остановила производство электричества. Позже выяснилось, что сбой произошёл из-за неверного измерения температуры в системе охлаждения генератора.

Производство электроэнергии АЭС должна была возобновить 21 ноября. В течение дня 20 ноября на объекте проходили проверки и тестирование.

АЭС «Олкилуото» производит порядка 30% всей электроэнергии, потребляемой в Финляндии.