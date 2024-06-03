Москва, 3 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Россия включила в стоп-лист некоторых политиков, журналистов и экспертов Великобритании за антироссийскую деятельность, сообщила 3 июня пресс-служба МИД РФ.

ТАСС/(AP Photo/Kirsty Wigglesworth

«В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании», — сказано в сообщении.

В МИД уточнили, что среди них — местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличённые во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что усилия англичан по дискредитации и международной изоляции России, в том числе в контексте специальной военной операции (СВО), неизбежно получат решительный отпор со стороны РФ. Также МИД РФ призвал Лондон отказаться от военной поддержки Украины.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters 2 мая опубликовало статью, в которой привело слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, что Лондон разрешает киевскому режиму наносить удары по территории России. Публикацию вскоре отозвали, но потом восстановили без изменений.

Британского посла вызвали в МИД 6 мая, где он пробыл около получаса. В тот же день начались учения ракетных соединений Южного военного округа по отработке ударов нестратегическим ядерным оружием. Минобороны подчеркнуло, что манёвры в том числе проводят в качестве ответа на провокационные антироссийские заявления отдельных официальный лиц на Западе.

8 мая МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России Максима Еловика, заявив, что тот якобы является офицером военной разведки, а Россия якобы ведёт вредоносную деятельность на территории Британии и Европы. Кроме того, ведомство объявило о введении новых ограничений при получении россиянами дипломатических виз и заявило, что Лондон снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих Москве объектов недвижимости.

Министерство иностранных дел России 16 мая вызвало представителя посольства Великобритании. Ему указали, что атташе по вопросам обороны при британском посольстве в Москве Адриан Когхилл объявляется persona non grata, он должен в течение недели покинуть Россию.

При этом МИД выразил протест в связи с принятым британскими властями недружественным и безосновательным решением в отношении российского дипломата. В ведомстве эти шаги расценили как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, которое наносит непоправимый ущерб двусторонним отношениям. Комментируя решение британских властей, официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Москва даст адекватный ответ.