Уфа, 3 июня, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Следственный комитет изучит данные о появлении певицы Ольги Бузовой в слишком откровенном наряде на концерте, который состоялся в Уфе в честь Дня защиты детей 1 июня.

Telegram-канал Ольги Бузовой Певица Ольга Бузова

На странице СК в социальной сети «ВКонтакте» соответствующую жалобу оставила пользователь Марина Ефремова. Со ссылкой на данные СМИ она сообщила, что Бузова вышла на концерт «в кожаных трусах садо-мазо»

«Прошу провести проверку и привлечь участников «голой вечеринки 2», Минкульт (Башкирии. — Прим. ред.) и администрацию Башкортостана к ответственности», — отмечалось в сообщении.

Обращение было передано в региональное управление СК, и уже через девять минут его представитель сообщил, что обращение принято и будет изучено.

«Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства», — написал помощник руководителя управления Евгений Каневский.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года сообщалось, что в Валуйках Белгородской области полиция проверит кафе, где 23 февраля показывали стриптиз. Информация о вечеринке появилась в соцсетях — местные жители призвали власть обратить внимание, что в Валуйках открылось кафе «непонятного характера», а «в Сети стали гулять видеоролики непристойно-пошлого характера». Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов назвал ситуацию вызовом моральным ценностям общества и подчеркнул, что подобное не должно иметь место во время проведения СВО.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в Красноярске заведующая детским садом потеряла работу после того, как опубликовала в социальных сетях откровенные фотографии. В прокуратуре региона заявили, что также проверят информацию о ненадлежащем исполнении руководителем детсада своих обязанностей.