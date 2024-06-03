Москва, 3 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Официальный представитель японского автопроизводителя Toyota на рынке в России, компания «Тойота мотор» отзывает в РФ 3864 автомобиля, реализованных в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время. Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Отзыву подлежат 3864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованных в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем отмечается, что автомобили отзываются из-за вероятности того, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.

В Росстандарте уточнили, что владельцы указанных автомобилей, которые попали под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить машины в дилерский центр для проведения необходимых работ. При этом владельцы автомобилей могут самостоятельно определить на сайте Росстандарт, попадает ли их машина под отзыв японской компании, сопоставив VIN-код своего транспортного средства с перечнем попадающих под отзывную программу. Отмечается, что необходимые работы будут проводиться бесплатно.

Как передавало ИА Регнум, в конце января Росстандарт сообщил, что китайский автопроизводитель Haval отзовёт почти 32,2 тыс. автомобилей, проданных в России, из-за риска короткого замыкания в проводке. Отмечалось, что причина отзыва — существование вероятности попадания в разъём жгута проводов под сиденьем водителя влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъёма.

Вместе с тем уточнялось, что на всех автомобилях будет проведена доработка разъёма жгута проводов для исключения рисков попадания влаги.

В начале 2023 года Toyota на рынке в России, компания «Тойота мотор» отозвала 47 007 автомобилей Lexus и Toyota.

Причиной такого решения стало то, что на отзываемых автомобилях из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных при серьёзной аварии автомобиль может не принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях.