Москва, 3 июня, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу фигуранта по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Мухаммада Зоира Шарипзоды (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщила 3 июня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своём Telegram-канале.

РИА Новости/РИА Новости Шарипзода Мухаммад Зоир (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шарипзоды Муххамада Зоира до 22 мая 2024 года», — сказано в сообщении.

Шарипзода обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он отметил, что исполнителям атаки поступали с Украины значительные суммы денежных средств.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали 12 человек. В их числе четверо человек, которых следствие считает непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Муродали Рачабализода (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидин Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ещё четверо человек, по данным следствия, знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта. Речь идёт о Исроиле Исломове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Диловаре Исломове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Аминчоне Исломове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Алишере Касимове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

В пособничестве террористам обвиняются также ещё четверо. Это Лутфуллои Назримада (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Джумахон Курбонов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Якубджон Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Муххамад Зоир Шарипзода.