Уфа, 3 июня, 2024, 16:06 — ИА Регнум. «Уфаоргсинтез» (предприятие АНК «Башнефть», входит в ПАО «НК «Роснефть») полностью перешло на использование стандартных образцов каучука собственного производства. Ранее эта продукция поставлялась только зарубежными компаниями.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» первой в РФ перешла на собственный эталон каучука

Этилен-пропиленовый каучук (СКЭПТ) широко применяется в строительстве и автомобильной промышленности в качестве уплотняющего и изолирующего материала благодаря стойкости к окислению, высоким показателям ударопрочности и устойчивости к внешнему воздействию. «Уфаоргсинтез» в настоящее время является единственным в России производителем этилен-пропиленовых каучуков.

Стандартный образец — это эталонный экземпляр продукта, в котором известно точное содержание тех или иных компонентов. С помощью образцов настраивается оборудование для проведения качественных испытаний.

Высокое качество и эффективность разработанных «Уфаоргсинтезом» стандартных образцов каучука подтверждены Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии имени Д. И. Менделеева.