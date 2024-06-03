Харьков, Украина, 3 июня, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Город Харьков остался без собственной генерации электроэнергии, сообщил мэр Игорь Терехов в интервью порталу гостелерадио ERR.

Дарья Драй ИА Регнум

«Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе и мы вынуждены брать электричество из других городов», — сказал он.

По его словам, ситуация в городе сложилась «очень трудная, она балансирует на грани».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооружённые силы России наносят в регионе удары исключительно по объектам, превращённым из гражданских в военные и требующим демилитаризации.

Украинское издание «Общественное» ранее сообщило, что серия взрывов прогремела в ночь на 3 июня в Харькове. В городе, по данным украинских СМИ, прогремели как минимум две серии взрывов. О возможных последствиях взрывов для инфраструктуры украинская пресса не сообщила. Официальные власти Украины ситуацию не комментировали.