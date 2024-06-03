Харьков, Украина, 3 июня, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Жители Харькова продолжают общаться между собой на русском языке, заявил мэр города Игорь Терехов в интервью эстонскому гостелерадио ERR.

(сс) Ekaterina Polischuk Харьков

«Мы в быту общались и сейчас общаемся на слобожанском языке. Он очень похож на русский, но в нём есть и украинские слова, и выражения», — сказал, в частности, он.

Терехов также отметил, что харьковчане всегда имели очень тесные связи с жителями России. По его словам, почти каждый третий харьковчанин имел в РФ или друзей, или родственников.

Более того, добавил мэр города, в Харькове всегда было много жителей России, россияне приезжали на выходные.

Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно, что власти Харькова переименовали около 370 улиц, названия которых оказались связаны с Россией. Так, улицу в честь всемирно известного русского учёного-химика Дмитрия Менделеева переименовали в Учебную, а улица имени русского баснописца Ивана Крылова будет называться улицей Археологов. Вологодский переулок стал Английским, а Вологодская улица — Британской. Новгородскую улицу переименовали в Европейскую.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков. Глава МИД отметил, что дерусификация по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.