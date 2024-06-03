Москва, 3 июня, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила голливудскому актёру Джорджу Клуни «помочь добыть» западным журналистам список якобы «погибших» людей в Буче.

ТАСС/AP Актер Джордж Клуни

Комментируя заявление Клуни о том, что его фонд не собирался преследовать российских журналистов, а его сотрудников просто не так поняли, Захарова отметила, что в России намерения фонда поняли «хорошо».

«Поэтому хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список «погибших» в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв «российского насилия». Представляете, Джордж, до сих пор никто так и не знает, кто же эти самые люди, которых в том числе CNN и ВВС показывали лежащими на улицах Бучи», — написала дипломат вTelegram-канале.

Представитель дипведомства предложила опубликовать список и спасти западных журналистов от «исторического бесчестия».

«Цены вам не будет. А пока есть только ценник», — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, Клуни 3 июня опроверг высказывания одного из сотрудников принадлежащего ему «Фонда Клуни за справедливость» о том, что организация намерена добиваться от ЕС и так называемого Международного уголовного суда арестов российских журналистов, находящихся за рубежом. С соответствующим заявлением ранее выступила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Её слова Клуни назвал «оговоркой». Нейстат ранее заявила, что Фонд Клуни будет направлять в страны, где есть запрет на «пропаганду войны», запросы с требованием возбудить уголовные дела против российских журналистов. Если на них выпишут ордер, то представителей российских СМИ будут задерживать в европейских странах по линии Европола, отметила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает указанную идею безумной. Вместе с тем Захарова подчеркнула, что представители фонда Клуни пытаются осуществлять травлю по политическим мотивам. Депутаты Госдумы рассмотрят возможность признать деятельности Фонда Клуни нежелательной в России, сообщил председатель комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Украинский город Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После Вооружённые силы России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В свою очередь Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.

Россия продолжит рассказывать миру правду и бороться с фейками, которые киевский режим распространяет о событиях в Буче, пообещала ранее Захарова. По её словам, киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискует выйти на самого себя.