Москва, 3 июня, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Россия и Китай заинтересованы в продолжении и углублении диалога в области энергетики, что было подтверждено и в совместной декларации, подписанной в мае лидерами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, заявил 3 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Павел Львов/РИА Новости

Так он ответил на вопрос, предлагала ли Москва Пекину покупать газ по внутренним российским ценам. Все необходимые договорённости о поставках российских энергоресурсов в Китай будут достигнуты, а коммерческие переговоры ведутся непублично, отметил Песков.

«Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы. И здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран. А согласование коммерческих вопросов будет продолжаться, и у нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты», — отметил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, обозреватели британской газеты Financial Times ранее заявили, что главными темами переговоров Путина и Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Пекин в мае 2024 года были строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Пекина в швейцарском саммите по Украине. По этим данным, цена на газ, которую предлагает Пекин, не устраивает Москву.

Президент России 17 мая заявил, что российско-китайское партнёрство надёжно обеспечивает энергетическую безопасность, повышает уровень благосостояния народов, а также стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест. Путин подчеркнул, что российско-китайский энергетический альянс и дальше будет укрепляться. По его словам, Россия готова бесперебойно и надёжно снабжать предприятия, города, посёлки Китая экологически чистой энергией, светом и теплом.

Си Цзиньпин ранее отмечал, что отношения КНР с Россией укрепились за три четверти века, а Москва и Пекин показали другим государствам пример выстраивания отношений нового типа и отношений между крупными соседями.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 15 мая сообщил, что Россия и Китай планируют вложить 7 млрд рублей в строительства первого на Дальнем Востоке терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов. Он отметил, что проект показывает как важность строительства инфраструктуры на Дальнем Востоке, так и важность взаимодействия России и Китая в сфере энергетики.