Москва, 3 июня, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Житель Москвы Хамзат Зоев задержан за участие в вооружённом нападении банды Шамиля Басаева на город Будённовск в 1995 году, сообщила 3 июня официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, комментарий которой опубликован в Telegram-канале СК.

Кадр из видео

По её словам, получены доказательства причастности Зоева к совершению преступлений. Он обвиняется в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.

По данным следствия, в первой половине июня 1995 года уроженец Чечни Зоев добровольно вступил в состав банды под руководством Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений. Так, 14 июня 1995 года Зоев вместе с другими боевиками совершили нападение на организации и граждан Будённовска в Ставропольском крае.

«В результате вооружённого нападения банды были убиты 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317 гражданам, захвачены в заложники 1586 граждан. Уничтожены и повреждены 198 автомашин, повреждён огнем Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 домовладений частных лиц. Собственникам причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 95 млн неденоминированных рублей», — сообщила Петренко.

Официальный представитель СК отметила, что в связи с особой тяжестью совершённых преступлений судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с Зоевым производятся неотложные следственные действия, а сотрудники СК, МВД и ФСБ продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3893064" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, за прошедшие после теракта годы были задержаны и осуждены несколько десятков боевиков. Так, летом 2018 года получил 14 лет колонии общего режима уроженец Чечни Бадрудди Даудов. Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд за нападение на Будённовск приговорил Рамзана Белялова к 15 годам в колонии, а Магомед Маздаева — к 13.

Более 15 лет скрывался от правоохранительных органов участник нападения на Будённовск Руслан Исламов. Члена банды Шамиля Басаева поймали в 2017 году.

В декабре 2020 года житель Чечни Аслан Даудов был приговорён к 12 годам колонии. Даудову вменили в вину совершение терактов, убийства, в том числе сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также захват заложников.