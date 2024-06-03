Севастополь, 3 июня, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Всех задержанных по подозрению в подготовке терактов против военных Черноморского флота в Севастополе арестовали. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все задержанные арестованы судами Севастополя — Ленинским районным судом, Нахимовским районным судом и Балаклавским районным судом», — приводит сообщение источника в правоохранительных органов «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, 3 июня стало известно, что ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе. В ходе мероприятий были задержаны пять человек. Их завербовали на территории Запорожской области. При обысках в домах подозреваемых были обнаружены три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе производства Великобритании.

Возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и подготовке террористического акта, отметила также ФСБ. Подозреваемые дали признательные показания.

По данным спецслужбы, один из пойманных в Севастополе агентов спецслужб Украины планировал совершить диверсию на военном аэродроме, второй — подорвать высокопоставленного офицера. В ведомстве уточнили, что мужчина был завербован ГУР Украины в апреле 2022 года, не выезжая из России, через переписку в мессенджере WhatsApp.

Другой задержанный по заданию СБУ должен был устранить высокопоставленных офицеров Черноморского флота России. Получив посылку, в которой находились два самодельных взрывных устройства, агент «должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв».