Луганск, 3 июня, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Верховный суд ЛНР признал командира 15 мотопехотного батальона 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Богдана Гарнагу виновным в совершении ряда уголовных преступлений, заочно приговорил к 20 годам колонии и объявил в международный розыск, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

Следователи установили, что 7 апреля 2022 года по приказу Гарнаги военнослужащие батареи ВСУ произвели не менее 15 неизбирательных выстрелов осколочно-фугасными снарядами из миномёта в сторону жилых домов в городе Попасная (ЛНР). Строения получили значительные повреждения и были частично разрушены, мирные жители испытали моральные страдания, отметила пресс-служба СК.

«Он (Гарнага. — Прим. ред.) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых методов), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Приговором суда Гарнаге заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Верховный суд ДНР заочно осудил военнослужащего украинской националистической группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шебанова, отдававшего приказ производить неизбирательный обстрел объектов гражданской инфраструктуры населённых пунктов Старый Крым и Лебединское. Подчинённые Шебанова произвели около 500 выстрелов. Ему было назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

30 мая Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ об убийстве мирных жителей. В марте 2022 года Свинарчук, являясь командиром роты, отдал приказ Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» в Мариуполе, об убийстве троих мирных жителей. В результате полученных ранений один мужчина скончался на месте, двоим удалось спастись.