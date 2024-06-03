Москва, 3 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, подведомственный Роскомнадзору) зафиксировал частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Об этом говорится на сайте центра.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«3 июня с 11:50 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, причина неполадок — сбой на одном из участков магистральной сети связи, сообщили в центре. На данный момент проводится анализ инцидента, добавили в ЦМУ ССОП.

Как передавало ИА Регнум, логистический оператор СДЭК сообщил о масштабном сбое в работе системы компании 27 мая. Перестал работать сайт оператора и приложение. Пункты выдачи перестали принимать и выдавать посылки.

Международная хакерская группа Head Mare 28 мая заявила, что внедрила в сеть СДЭК вирус-шифровальщик. Хакеры назвали системных администраторов логистической компании недостаточно компетентными и заявили, что сохранение резервной копии данных проводилось только раз в полгода.

29 мая СДЭК частично возобновил работу сайта, стало можно рассчитать доставку и отследить отправления. Но мобильное приложение ещё не функционировало.

Выдачу посылок в ручном режиме оператор возобновил 30 мая. Их могли получить те, кому ранее пришло уведомление о доставке.