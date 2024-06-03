Москва, 3 июня, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В жилом доме на улице Первомайской в столичном районе Измайлово пенсионерку ударило током от оголённого провода, который оставили рабочие, женщина погибла, сообщил 3 июня источник ИА Регнум в правоохранительных органах.

Global Look Press/Ottfried Schreiter/imageBROKER.com

По предварительной информации, во дворе дома рабочие занимались установкой детской площадки. С помощью удлинителя они подключили электропровод к щитку на первом этаже дома, а электрический кабель протянули под пандусом подъезда.

67-летняя москвичка, заходя в подъезд с коляской, опустила пандус на первом этаже и стала подниматься по нему, после чего её ударило током. Женщина скончалась на месте. Пенсионерку обнаружили на лестничной площадке.

По словам источника агентства, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка в порядке ст. ст. 144–145 УПК РФ.

Как передавало ИА Регнум, в городе Шахты Ростовской области 13-летняя девочка погибла, принимая летний душ в доме своих знакомых. По предварительным данным, её ударило током из-за неисправного водонагревателя.

30 мая трое детей едва не погибли, задев удочкой высоковольтные провода в городе Чапаевске Самарской области. По предварительным данным, все трое живы и находятся в больнице с ожогами различной степени тяжести.

В Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался. Инцидент произошёл возле дома по улице Советской. По предварительным данным, мальчик получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Также пострадал ещё один 15-летний подросток, его госпитализировали.