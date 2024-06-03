Москва, 3 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французских добровольцев, которые помогают России в борьбе против украинского неонацизма, будут вспоминать с той же благодарностью, что и лётчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», которые принимали участие в Второй мировой войне против нацистских захватчиков.

РИА Новости Советские и французские летчики эскадрильи «Нормандия-Неман»

Во время выступления на церемонии возложения цветов к захоронению летчиков французского авиаполка «Нормандия-Неман» на Введенском кладбище в Москве Сергей Нарышкин заявил, что «справедливо провести параллель» между «французскими патриотами-антифашистами и теми, кто 10 лет назад, в первые месяцы «Русской весны», отправился на Донбасс, с тем чтобы защищать от геноцида население Донецкой и Луганской Народных Республик и кто сегодня вместе с Россией борется с нацизмом XXI века».

Также директор Службы внешней разведки РФ отметил, что современных антифашистов немного, но «высокий нравственный выбор» этих французских добровольцев «резко контрастирует с позицией большей части политической элиты их стран».

Французский авиаполк «Нормандия-Неман» сражался на фронте против нацистских захватчиков с 1943 по 1945 годы. За это время он участвовал в Курской битве, Смоленской наступательной операции «Суворов», Белорусской наступательной операции «Багратион», а также в боях по разгрому немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии. 96 лётчиков, которые проходили службу в полку, были награждены советскими боевыми орденами, а ещё четверо удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Запад не готов искать компромиссные решения по Украине. Из-за этого со стороны западных политиков звучат совершенно разные оценки и предложения в отношении конфликта.