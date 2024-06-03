Санкт-Петербург, 3 июня, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) оперативно доставили роженицу в больницу. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе дорожного ведомства.

МВД России

Там рассказали, что 29 мая 2024 года на автодороге Гатчина — Ополье в Волосовском районе Ленинградской области дорожные инспекторы обратили внимание на автомашину ВАЗ-2109, с взволнованным водителем за рулём. Сотрудники ГАИ остановили машину и поинтересовались у мужчины его самочувствием. Он рассказал, что у его жены начались стремительные роды и он спешит в больницу, опасаясь не довести её вовремя.

При этом, как рассказали в дорожном ведомстве, мужчина был сильно растерян и с трудом справлялся с эмоциями. Более того, железнодорожный переезд, находящийся на пути к больнице, был перекрыт.

Инспекторы Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Арутюн Варданян и сержант полиции Кирилл Соколов незамедлительно пересадили роженицу в служебный автомобиль и доставили в больницу. После этого полицейские сообщили о ситуации в дежурную часть и связались с врачами перинатального центра.

Как отметили в ГАИ, в пути до перинатального центра полицейские шутили с роженицей и подбадривали её. Доставив женщину в больницу, полицейские вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.

Вместе с тем у супругов родился здоровый малыш. Родители поблагодарили полицейских, которые помогли их второму сыну появиться на свет. Уже 2 июня сотрудники ГАИ встретились с родителями с подарками, среди которых была люлька-автокресло для малыша.

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Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года в Иркутске инспекторы ДПС доставили в больницу новорождённого ребёнка, которому стало тяжело дышать. В сентябре около выезда из Иркутска к экипажу дорожно-патрульной службы за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что в автомобиле находиться его родственница на девятом месяце беременности у которой начались роды, и он боится не успеть вовремя добраться до медучреждения.

Инспектор отдельного батальона ДПС лейтенант полиции Владислав Гуринов, оценив дорожную обстановку, принял решение пересадить роженицу в патрульный автомобиль и отвезти в родильное отделение.

В день выписки инспектор ДПС поздравил новоиспеченных родителей с рождением сына. И в качестве подарка вручил автомобильное кресло, чтобы с первых дней жизни обеспечить безопасность малыша во время поездок.