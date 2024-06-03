Москва, 3 июня, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Социальный фонд России опубликовал информацию о главных пособиях и выплатах родителям, которые уже воспитывают детей или только готовятся к появлению ребенка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Уже на этапе беременности семьи могут получать финансовую помощь со стороны государства. Соцфонд назначает два единовременных пособия: по беременности и родам, а также при рождении ребенка.

Для женщин в декретном отпуске размер пособия по беременности и родам определяется в зависимости от заработка. Неработающим женщинам фонд назначает пособие в фиксированном размере. В 2024 году его уже получили 383 тыс. женщин.

С начала года Социальный фонд оформил пособие при рождении ребенка для 405 тыс. родителей. Получить его может не только мать, но и отец ребенка. Такое же пособие полагается, если семья усыновила ребенка. Базовая выплата, как и на рожденных детей, составляет 24,6 тыс. рублей. С января пособие выплачено на 11 тыс. усыновленных детей.

Семьям с невысокими доходами, которые ждут появления ребенка, фонд также выплачивает единое пособие. Для будущих мам размер выплаты в этом году составляет от 7,8 тыс. до 15,6 тыс. рублей (в среднем по России). Начиная с января пособие получили 165,5 тыс. беременных женщин.

После рождения ребенка семья может продолжить получать единое пособие вплоть до достижения ребенком возраста 17 лет. Размер ежемесячной финансовой поддержки в таком случае сейчас составляет от 7,5 тыс. до 15 тыс. рублей. Всего с января Соцфонд выплачивает единое пособие родителям 10,2 млн детей.

Пока родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, семье также полагается соответствующее пособие. Оно составляет от 9,2 тыс. до 49,1 тыс. рублей для трудоустроенных родителей и 9,2 тыс. рублей для неработающих мам и пап. С начала года пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет уже получили 1,4 млн семей.

Для семей уже многие годы действует программа материнского капитала. С начала 2024 года Социальный фонд оформил родителям 288,6 тыс. сертификатов. Сегодня фонд оформляет сертификат уже при появлении первого ребенка. В этом случае родители получают право распорядиться суммой в размере 630,3 тыс. рублей. При появлении второго ребенка Социальный фонд дополнительно увеличивает выданный капитал на 202,6 тыс. рублей.

Наряду с базовыми направлениями по улучшению жилищных условий и оплате обучения детей материнский капитал позволяет семьям получать ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума. В этом году это 15 тыс. рублей в месяц (в среднем по России). Выплату из материнского капитала можно оформить на каждого ребенка до трех лет, включая первенца, и одновременно с единым пособием, если у семьи есть право сразу на две меры поддержки.