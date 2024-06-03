Херсон, 3 июня, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сорвали попытку украинского десанта высадиться с лодок на левом берегу Днепра, в районе посёлка Днепряны, сообщил 3 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, ночью украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу, в районе пгт Днепряны Новокаховского городского округа.

«Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть так называемого «десанта» уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Глава Херсонской области добавил, что остатки десанта ВСУ были «сброшены в реку».

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 мая Сальдо сообщил, что военные Вооружённых сил России обнаружили в Крынках подвалы, которые завалены телами бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что в селе сейчас украинских военных нет и на левобережье Днепра осталось только немного измученных и голодных бойцов ВСУ, прячущихся в зарослях растительности.

Министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая заявил, что ВСУ несут большие потери в зоне СВО. Только в мае украинская армия потеряла более 35 тысяч бойцов.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что командование украинской армии отправляло своих подчинённых на убой в Крынки. Глава государства уточнил, что ВСУ безуспешно пытались отправить этим подразделениям боеприпасы с использованием скоростных лодок и дронов, а без них украинские бойцы оставляли занимаемые ими позиции.