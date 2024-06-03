Москва, 3 июня, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Россия принимает активное участие в диалоге в формате ОПЕК+ и ценит взаимодействие с партнёрами, заявил журналистам 3 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение министров стран ОПЕК+ продлить добровольное сокращение квот по добыче нефти.

Александр Рюмин/ТАСС

Все решения ОПЕК+ являются продуктом общей договорённости и служат стабилизации глобальных энергетических рынков, подчеркнул Песков.

«Мы активно принимаем участие в этом диалоге. Мы занимаем очень ответственную позицию. Мы ценим наше взаимодействие с партнёрами по этому диалогу. Разумеется, все решения, которые принимаются, — это продукт консенсуса, общих договоренностей. Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договорённости, которые способствуют стабилизации, предсказуемости мировых энергорынков», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня министры стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Казахстан и Оман) приняли решение о продлении действующих в 2024 году квот по добыче нефти на весь 2025 год.

Общую квоту стран ОПЕК+ на 2025 год повысили: ранее разрешённый уровень добычи нефти всех участников объединения составлял 39,425 млн баррелей в сутки, в 2025 году он составит 39,725 млн баррелей в сутки. При этом некоторые страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, продлили срок действия добровольных сокращений добычи нефти в объёме 1,66 млн б/с на весь 2025 год.

Президент России Владимир Путин 12 мая указал на пользу для России от партнёрства с ОПЕК+. Он отметил, что сотрудничество в рамках данного формата позволяет удержать цены на нефть и обеспечить доходы бюджета.