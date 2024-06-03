Москва, 3 июня, 2024, 12:30 — ИА Регнум. На западе Москвы кирпич упал с крыши многоэтажки и едва не убил женщину с двухлетним ребёнком, которые выходили из машины. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео

2 июня, около 16:00, семья москвичей с двухлетним малышом приехала к дому на Молодогвардейской улице. Отец семейства Дмитрий был за рулём автомобиля, а его супруга держала на руках спящего ребёнка. Водитель припарковал машину возле здания и пошёл открывать дверь супруге, чтобы она смогла выйти, не разбудив малыша. Женщина уже почти вышла из машины, как её муж заметил летящий сверху кирпич и криком успел остановить жену.

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«Булыжник, зацепив стекло припаркованного рядом авто, упал возле задней двери машины Toyota Avensis, из которой выходили люди. Никто не пострадал. Предположительно, кирпич мог отвалиться от ветхой конструкции дымохода здания 1956 года постройки», — рассказал собеседник агентства.

ИА Регнум

Инцидент попал на запись видеорегистратора. На ней видно, как водитель выходит из машины и обходит автомобиль спереди, через мгновение на записи слышно, как мужчина кричит: «Кирпич летит!». Он успевает отбежать в сторону, одновременно слышен громкий звук падения булыжника и бьющегося стекла. По данному факту полиция уже проводит проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодаре из-за сильного ветра возле школы на детей упал фрагмент металлической кровли. 12 детей пострадали. Момент падения крыши попал на видео.