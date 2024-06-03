Москва, 3 июня, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Тушинский районный суд приговорил немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака к пяти годам колонии за хищение акций компании, сообщили 3 июня в суде.

Артем Геодакян/ТАСС

«Ральфу Новаку <…> по совокупности преступлений окончательно назначить пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил решение судья.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей. Второму фигуранту уголовного дела Ильнуру Азмуханову суд назначил четыре года колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021 года, заявитель — соучредитель швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикт Соботка, который посчитал, что Новак и Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций каршеринговой компании за его спиной и по заниженной цене.

Гражданин Германии Новак вместе с партнёром продал пакет акций в 2019 году. Согласно первой экспертизе Министерства юстиции России, стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году была оценена в 53 копейки. Позже была проведена экспертиза в самой организации, по итогам которой акции были оценены в 567 млн рублей.

В январе 2023 года Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о мошенничестве. По версии следствия, он участвовал в хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. Сам бизнесмен живёт за пределами России.