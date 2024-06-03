Москва, 3 июня, 2024, 11:57 — ИА Регнум. С помощью «Московской электронной школы» (МЭШ) учащиеся теперь могут узнать расписание уроков и секций, подготовиться к ЕГЭ, пройти курсы и сделать лабораторные работы, а родители — проконтролировать успеваемость и заказать блюда для школьного обеда. О новых функциях МЭШ, которые стали доступны в минувшем учебном году, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Mos.ru Московская электронная школа (МЭШ)

«В электронном дневнике есть расписание уроков и дополнительных занятий, а также графики работы городских кружков и секций. Ученики могут добавлять туда личные мероприятия, — сообщил мэр российской столицы. — Родители получают информацию о результатах школьной и внешкольной образовательной деятельности детей. В мобильном приложении «Дневник МЭШ» можно заказать горячее питание и составить меню для ребенка на две недели. Виртуальный ассистент Алиса научилась отвечать на вопросы о домашних заданиях, расписании, датах каникул и прочем».

Собянин сообщил, что в библиотеке МЭШ теперь доступна обновленная коллекция видеоразборов заданий ЕГЭ по всем предметам. Здесь можно пройти онлайн-курсы углубленного уровня по подготовке к экзаменам. В сервисе «Портфолио учащегося» появились персональные рекомендации по выбору образовательной вертикали и предпрофессионального класса.

«Федеральная информационная система «Моя школа», основанная на платформе МЭШ, внедрена в региональных образовательных системах Калужской и Московской областей, республик Татарстан и Дагестан, — подчеркнул Собянин. — С нового учебного года к проекту присоединится Тюменская область».

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы рассказал, что в планах на ближайшие годы — внедрение умных сервисов МЭШ с использованием технологий искусственного интеллекта, которые позволят школьникам строить персонализированные образовательные траектории.