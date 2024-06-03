Москва, 3 июня, 2024, 11:56 — ИА Регнум. В Москве стартовало строительство двух новых участков трамвайных путей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Блог мэра Москвы Сергея Собянина

«Первый пройдет по улице Сергия Радонежского от станции метро «Площадь Ильича» до Андроньевской площади. Он соединит существующие линии и сократит пассажирам путь до Курского вокзала», — отметил градоначальник. По его словам, в планах также организовать новый прямой маршрут по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала. По ходу маршрута появятся семь новых остановок. Их оборудуют приподнятыми платформами, информационными экранами и пандусами для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.

Собянин добавил, что после завершения строительства линии рабочие благоустроят улицу Сергия Радонежского и прилегающие дворы.

«Вторая линия длиной почти два километра пройдет по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистых прудов», — добавил мэр. Она свяжет отдельные части сети на востоке, в центре и на юге Москвы. На этом участке появится 15 современных остановок.

Сергей Собянин подчеркнул, что ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тысяч пассажиров. С учётом такой популярности развитие рельсового транспорта — один из приоритетов развития транспортной системы столицы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в городских условиях. На сегодняшний день такой транспорт, курсирующий по столице без пассажиров, проехал уже 100 км. Во время тестовых поездок за пультом трамвая находится водитель, а специальная система следит за его действиями и дублирует их.

При этом уже в 2024 году такой трамвай начнёт полностью управлять процессом движения, а водитель будет только страховать его действия. Тогда же к тестовым поездкам пригласят и пассажиров. А до конца 2025 года в Москве планируют запустить полностью беспилотный трамвай.

По словам Собянина, к 2030 году в московском транспорте внедрят ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях.