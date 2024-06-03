Санкт-Петербург, 3 июня, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В Московском гольф-клубе состоялось первое мероприятие спортивной программы Петербургского международного экономического форума — Radio Monte Carlo Golf Cup. Турнир по гольфу объединил состязания профессиональных спортсменов, мастер-классы и деловую программу. Темой бизнес-сессии в этом году стала психология инвестиций и эффективные стратегии для достижения успеха.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Эксперты обсудили психологию инвестиций на Radio Monte Carlo Golf Cup

Radio Monte Carlo Golf Cup — проект «Русской медиагруппы», предоставляющий площадку для взаимодействия и обмена опытом представителей разных секторов экономики. Однако бизнес-программе предшествовал турнир, в котором профессиональные гольфисты сразились за кубок радио Monte Carlo. Соревнования прошли в формате индивидуального строук-плэя с учетом гандикапа. Спортсмены также дали мастер-класс участникам деловой сессии. После спортивной части гости Radio Monte Carlo Golf Cup приняли участие в деловой сессии, посвященной связи эмоциональной составляющей с инвестиционными стратегиями.

«Инвестирование должно основываться на точном и тщательном анализе и просчете. Основные факторы, которые надо учитывать при принятии решений: финансовая отчетность, перспективы роста, конкурентное положение компании или продукта», — отметила директор по развитию «Русской медиагруппы», модератор дискуссии Екатерина Касперович. Она добавила, что эмоции играют в этом вопросе огромную роль, подчеркнув, что люди склонны к иррациональным решениям и эмоциональное инвестирование стало сегодня более распространенным.

«Разные типы инвестиционного поведения вызывают и разные нейрохимические процессы в мозге, — рассказала клинический психолог Дарья Горожанкина. — В одну и ту же сферу люди приходят с разными мотивами. Например, для многих риски, непредсказуемость результата в инвестировании вызывают дофаминовое предвкушение. Это как ожидание Нового года в детстве. На нем можно долго держаться, не получая результата и повышая ставки».

Еще одна важная составляющая инвестиционного успеха — финансовая грамотность и структурность. Это касается не только момента выхода на рынок, но и ситуаций, когда инвестор, казалось бы, добился успеха и получил прибыль. «Люди, выигравшие в лотерею, просто психологически не готовы к тому, что на них упадет такое счастье. Готовность принимать результат собственной деятельности — это тоже умение», — отметил трейдер Владимир Левченко.

Создать для клиента комфортные условия инвестирования помогают и современные технологии. Они генерируют максимально интересный с финансовой точки зрения продукт, но также повышают лояльность за счет правильного эмоционального фона.

«Мы стали использовать искусственный интеллект, — рассказала руководитель управления по работе с ключевыми клиентами ФИНАМ Премиум Ирина Акопова. — Он анализирует, какие инструменты предпочитает клиент, на какую доходность ориентируется. Когда не берет трубку, а когда рад поговорить по телефону. Большая технологическая платформа анализирует все данные и предлагает клиенту продукт, который ему потенциально интересен. И клиент становится немного счастливее».

Наконец, для успешного и долгосрочного инвестирования очень важен переход от личного к общему.

«Истинное благополучие — это соединение гедонистического и гуманистического, — завершила дискуссию директор по устойчивому развитию TSQ Consulting Оксана Орлова-Горская. — Концепция развития человечества — устойчивое развитие. И в основе успеха лежит удовлетворение нынешних потребностей без ущемления будущих поколений. Инвестор должен спрашивать себя, хороший ли он предок, ведь он первопроходец в будущее».

Завершило вечер награждение победителей соревнований по гольфу и концерт звезд российской эстрады, который радио Monte Carlo подарило гостям турнира и бизнес-сессии. На сцену вышли Александр Панайотов, Маша Кольцова, Александр Шоуа и Burito.