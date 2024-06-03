Москва, 3 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Россия направила дополнительные запросы в США, Германию, Францию, Германию и на Кипр в связи с терактами, совершёнными против интересов России и её граждан, в том числе подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и её граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма — подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — отметил Иванов.

В Генпрокуратуре отметили, что, несмотря на имеющиеся факты, компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении этих терактов, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией. Иванов напомнил, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в связи с чем они обязаны принимать меры для расследования терактов и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании подобных преступлений.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в дополнительных запросах Генпрокуратура обратила внимание компетентных органов соответствующих государств на необходимость принятия мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и её финансированию, организации расследования фактов противоправной деятельности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

3 апреля стало известно, что Генпрокуратура России обратилась к США, Германии, Франции и Кипру по делу о «Северных потоках» после рассмотрения обращения депутатов Госдумы и общественных деятелей о расследовании фактов возможной причастности находящихся за рубежом лиц и структур к финансированию и организации ряда терактов в России. В Генпрокуратуре выразили надежду на то, что западные коллеги добросовестно подойдут к рассмотрению материалов и исполнят свои обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств и обеспечивать неотвратимость наказания.

Как передавало ИА Регнум, теракты на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» совершили в сентябре 2022 года. В результате взрывов полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ 28 сентября 2022 года возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Глава МИД России Сергей Лавров 22 января заявил, что любые попытки честного расследования теракта на «СП» и «СП-2» США полностью блокируют.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на «Северных потоках», но ни разу не получила ответа.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 13 мая заявил, что ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы о расследовании терактов на «Северных потоках» покажут, кто стоит за взрывами. Он добавил, что Россия продолжает призывать зарубежных коллег к конструктивному и неполитизированному сотрудничеству.

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации 26 апреля заявил, что теракт на «Северных потоках» необходимо расследовать под эгидой ООН. Он призвал соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании теракта.

В ответ на эту инициативу Китая в МИД Германии заявили, что Генеральная прокуратура страны уже расследует теракт на «Северных потоках». В свою очередь в МИД Швеции заявили, что власти королевства не видят необходимости в международном расследовании, которое предложил Гэн Шуан.

Постпред при ООН Василий Небензя сообщил на заседании, что западные страны саботировали проект заявления Совбеза по взрывам на «Северных потоках», который предложила Россия.