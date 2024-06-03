Тбилиси, 3 июня, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Министерство юстиции Грузии разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранной силы, заявил 3 июня спикер парламента республики Шалва Папуашвили после подписания закона об иноагентах.

Александр Патрин/ТАСС

«С завтрашнего дня в течение 60 дней министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций», — сказал он на брифинге.

После 60 дней организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы за 2023 год.

Как передавало ИА Регнум, законопроект предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето на закон об иностранных агентах, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Принятие законопроекта без изменений поддержали 84 депутата большинства. Против проголосовали 76 депутатов. Для преодоления вето президента необходимо было набрать простое большинство голосов.

Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом в трёх чтениях. Президент утверждала, что документ невозможно улучшить. Она также назвала законопроект «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года.

Сегодня, 3 июня, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, документ вступил в силу.