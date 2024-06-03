Тбилиси, 3 июня, 2024, 11:08 — ИА Регнум. С принятием закона об иностранных агентах Грузия одержала победу над «недоброжелателями», так как сохранила свой суверенитет и безопасность. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Irakli Gedenidze/AP/TASS Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

«С принятием закона о прозрачности выиграла только Грузия, её суверенитет и её безопасность, поэтому с принятием этого закона были побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно», — приводит слова грузинского премьера телеканал Imedi.

Он добавил, что вокруг принятия данного закона были «чрезмерные эмоции», имевшие под собой искусственную основу. Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси с холодным рассудком продолжит руководствоваться прагматичностью.

Ранее, 3 июня, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, документ вступил в силу.

По его словам, целью закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне.

Как передавало ИА Регнум, законопроект предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето на закон об иностранных агентах, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Принятие законопроекта без изменений поддержали 84 депутата большинства. Против проголосовали 76 депутатов. Для преодоления вето президента необходимо было набрать простое большинство голосов.

Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом в трёх чтениях. Президент утверждала, что документ невозможно улучшить. Она также назвала законопроект «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года.

Запад негативно отреагировал на эту инициативу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая заявила, что США могут пересмотреть отношения с Грузией случае принятия закона.

Вместе с тем Кобахидзе 23 мая заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил главе правительства судьбой его словацкого коллеги Роберта Фицо, которого тяжело ранили в результате покушения. Европейский комиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгейи признался, что это он говорил с Кобахидзе о возможном покушении и его слова об инциденте вырвали из контекста.