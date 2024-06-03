Москва, 3 июня, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Франция превращается в авангард наиболее русофобских сил в Североатлантическом альянсе (НАТО) и Евросоюзе. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко во время церемонии возложения цветов к захоронению лётчиков французского авиаполка «Нормандия — Неман», которая прошла на Введенском кладбище в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы помним и генерала де Голля, и тот вклад, который он внёс не только в разгром фашизма, но и в становление Франции как суверенного субъекта международного права, который может говорить на международной арене собственным голосом», — приводят слова Грушко «Известия».

Он добавил, что проводимый сегодня курс Франции является «антиголлистским», подчеркнув, что на сегодняшний день Франция превращается в авангард наиболее русофобских сил в НАТО и Евросоюзе.

При этом он отметил, что Россия чтит общую историческую память с Францией. Для Москвы история полка «Нормандия — Неман» — это «история, связывающая два великих народа в борьбе с общим врагом», указал дипломат.

«И мы будем чтить эту память», — добавил Грушко.

Вместе с тем замминистра иностранных дел подчеркнул, что во Франции на данный момент становится все меньше тех сил, которые помнят о славных страницах общей истории с Россией, и активно предпринимаются усилия по переписыванию истории, что не способствует упрощению российско-французских отношений, которые в течение десятилетий были одним из фундаментальных факторов обеспечения европейской безопасности.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters 30 мая сообщило, ссылаясь на источники, что Россию не пригласят на празднование 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Торжества запланировали на 6 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая заявил, что участие российской делегации на торжествах в Нормандии не планировали. Он напомнил, что в 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и российские власти сконцентрируются на этом.

Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.

29 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о беспрецедентно низком уровне отношений России с Францией и ФРГ.

По словам дипломата, «бывшие партнёры оставили на задворках истории объёмный багаж масштабного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, накопленный несколькими поколениями». Она подчеркнула, что это не выбор России — два года страны НАТО, особенно Германия, накачивают Киев смертоносными системами, обучают военных, способствуя эскалации боевых действий.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 31 мая заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон фактически объявит о вступлении Парижа в войну с Россией, если сумеет создать коалицию западных инструкторов для их отправки на Украину. По информации французских СМИ, Макрон пытается создать коалицию инструкторов и ищет желающих участвовать в обучении ВСУ на территории Украины.