Москва, 3 июня, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Западные страны идут по пути эскалации, Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Известия/Дмитрий Коротаев

Таким образом он прокомментировал возможное применение ВСУ зенитно-ракетных комплексов Patriot в небе над Россией.

«Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации. Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, добавил он, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы проводит гибридные атаки на границах стран Североатлантического альянса, является перекладыванием с больной головы на здоровую.

«Это перекладывание с больной головы на здоровую. Всем понятно, и это хорошо известно, что страны Запада ведут против Российской Федерации гибридную войну», — сказал дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня глава спецштаба по вопросам Украины при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать переданные Берлином зенитные ракетные комплексы Patriot для ударов по российским самолётам, находящимся в небе над территорией России.

Генерал утверждает, что такая возможность предусматривается международным правом. Фройдинг выразил уверенность, что ВСУ будут соблюдать это законодательство.

Президент России Владимир Путин, комментируя анонсируемые поставки США вооружения киевскому режиму, утверждал, что российские военные «пощелкают» американские Patriot. Глава государства отметил, что Patriot является достаточно старой системой.

Западные эксперты также признали слабость ЗРК Patriot в противостоянии с российскими «Искандерами» и «Кинжалами». Специалисты отметили, что американские ЗРК не столь эффективны в противодействии российским оперативно-тактическим ракетным комплексам. Военный аналитик Джефф Ламер заявил, что поставляемые Украине системы Patriot стали стратегической ошибкой США. Они не позволят завершить конфликт и перейти к переговорам, а лишь продлят кровавую бойню, отметил эксперт.