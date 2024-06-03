Балаково, Саратовская область, 3 июня, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Интерактивно-познавательный центр (ИПЦ) «Академия плодородия» открыли на предприятии «ФосАгро» в Саратовской области. Таким образом была полностью выполнена корпоративная программа создания заводских музеев в городах присутствия компании «ФосАгро».

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

«Корпоративные музеи сегодня выступают важнейшим элементом коммуникационной стратегии компаний», — заявила директор профориентационно-выставочного центра «Учебный центр «ФосАгро» Юлия Бондаренко. По её словам, музеи становятся центрами культурной жизни в своих городах, формируют яркий образ бренда, выполняют важнейшую профориентационную функцию, рассказывая школьникам и студентам о предприятии и людях, которые на нем работают.

«ФосАгро» сформировала сеть корпоративных информационно-познавательных центров во всех городах своего присутствия, — рассказала Юлия Бондаренко. — Система интерактивно-выставочных центров играет большую роль в коммуникации с местным сообществом. Мы рассказываем о компании, её глобальной роли — гаранта продовольственной безопасности, и её роли для местных сообществ — как надежного работодателя, социального инвестора, благотворителя, партнера муниципальных и региональных властей в развитии города и области».

Формировать заводской музей на Балаковском предприятии «ФосАгро» начали в 2008 году с небольшой экспозиции исторических снимков строительства завода, личных фотографий и вещей сотрудников. Со временем выставка уже не смогла вмещать раритеты и предметы семейных архивов заводчан. Было принято решение организовать отдельное здание ИПЦ, как и на других площадках группы в Мурманской, Вологодской, Ленинградской областях.

В новой «Академии плодородия», которую открыли в День химика, — пять основных залов. В них собран максимум информации о компании «ФосАгро», её продукции, достижениях в производственной и социальной сферах, об истории хлебной столицы — городе Балакове. Здесь самые любопытные посетители могут узнать свой вес в зёрнышках и караваях, попутешествовать в капсуле времени, изучить интерактивную таблицу Менделеева, примерить на себя одну из профессий, востребованных в компании.

В открытии «Академии плодородия» приняли участие парламентарии и руководство группы «ФосАгро». «Это место, после посещения которого невозможно не влюбиться в данное производство, невозможно не понять тех сложных технологических процессов, которые объясняют очень простым и доступным языком, — отметил в ходе торжественной церемонии председатель комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. — Здорово, что мы сегодня открываем площадку, после посещения которой молодежь захочет работать в отрасли, захочет узнавать много нового и захочет формировать каркас продовольственной безопасности нашей страны».

«Подобные центры работают на всех наших предприятиях без исключения, и мы стараемся реализовывать системный подход к образовательным процессам. Это и «ФосАгро-школы», которые работают во всех наших городах, наши подшефные колледжи, вузы — партнеры образовательной программы «ФосАгро», и, конечно, — интерактивно-познавательные центры. Они необходимы для того, чтобы заинтересовать школьников и рассказать про современные промышленные технологии, новейшие специальности, востребованные профессии», — отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.