Москва, 3 июня, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Спецназ «Ахмат» перебросили на харьковское направление, которое является сейчас самым важным, заявил командир отряда спецназа, заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов.

Елена Афонина/ТАСС

«Очень приятно и лестно, что нас перебросили на этот участок (харьковское направление), который сегодня является наиболее важным», — сказал он журналистам.

По его словам, бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения и уже приступили к выполнению поставленных задач.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ перешли к созданию зоны безопасности на территории Харьковской области. Москва предупреждала киевский режим, что будет это делать в случае обстрелов российских населённых пунктов, напомнил глава государства.

Министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая сообщил, что только за этот месяц российские подразделения освободили 28 населённых пунктов. Под контроль РФ перешло 880 кв. км территории. ВСУ за месяц потеряли свыше 35 тыс.военных и более 2,7 тыс. единиц вооружения.

31 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооружённые силы России выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, только в мае освободив площадь порядка 300 кв. км в северной части Харьковской области.