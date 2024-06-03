Пекин, 3 июня, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Британская служба внешней разведки (MI-6) завербовала двух работников центральных государственных органов Китая, сообщило 3 июня министерство государственной безопасности КНР.

Артем Иванов/ТАСС

«Британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару Ван и Чжоу, которые были сотрудниками центральных государственных органов КНР», — говорится в сообщении ведомства в соцсети WeChat.

Отмечается, что в 2015 году мужчина подал заявку на программу обучения по обмену в Британии, после прибытия в Соединённое Королевство MI6 устраивала для него «званые обеды, пытаясь понять его увлечения и слабости характера».

После этого мужчина за денежное вознаграждение начал предоставлять «консультационные услуги» Британии, а затем агенты MI6 прямо предложили ему оказывать услуги британскому правительству, на что мужчина согласился.

MI6 организовала для него специальную шпионскую подготовку, после чего мужчину направили обратно в Китай для сбора «важных данных». После этого MI6 также завербовала его жену, добавили в министерстве госбезопасности КНР.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года сообщалось, что британская служба контрразведки MI5 в рамках обновлённой военной доктрины страны намерена предложить предприятиям Великобритании помощь в борьбе с якобы шпионами из Китая и России.

Специалисты нового органа смогут разработать рекомендации по работе с такими предприятиями, как Hikvision, а также предоставлять консультации по поглощениям в стратегически важных отраслях, сообщала газета Times.

1 июня газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии сообщила, что британские власти поручили национальной службе контрразведки МИ-5 уделить первостепенное внимание не противодействию терроризму, а борьбе с разведчиками из Ирана, Китая и России.

По информации, полученной журналистами, фокус внимания спецслужбы сместился из-за ситуации с Украиной, а также из-за растущего числа китайских агентов в Соединенном Королевстве и якобы использования Ираном организованной преступности с целью давления на политических оппонентов за рубежом.