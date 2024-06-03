Новосибирск, 3 июня, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Спасатели локализовали пожар на складе в Новосибирске, сообщили 3 июня в МЧС России.

МЧС России

Отмечается, что сообщение о пожаре в Кировском районе поступило в 10:19 по местному времени (06:19 мск), загорелась кровля склада.

По данным ведомства, на первом этаже здания хранились ёмкости с горюче-смазочными материалами. Пожару был присвоен третий ранг.

Позже в МЧС сообщили, что огонь охватил крышу на площади 4500 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Пожар локализован на площади 2450 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения огня», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая крупное возгорание произошло в разноуровневом производственно-складском здании на востоке Москвы.

В подмосковном Ногинске удалось локализовать пожар на площади 3,6 тыс. кв. м, вспыхнувший на швейной фабрике. Пожар начался поздним вечером 20 мая. В тушении возгорания задействовали высотную технику.

8 мая в морском порту Петропавловска-Камчатского произошёл сильный пожар. На площади 5000 кв. м горел строящийся ангар. На месте работали 55 специалистов и 15 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.