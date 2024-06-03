Хабаровск, 3 июня, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Хабаровска за сотрудничество с Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает 3 июня управление ФСБ РФ по Хабаровскому краю.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Отмечается, что 35-летний мужчина выступал против специальной военной операции и, желая перейти на строну противника, инициативно через интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Ему была избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая сотрудники ФСБ задержали в Крыму четверых завербованных Киевом диверсантов, которым украинские спецслужбы поручили подорвать железнодорожное полотно на разных участках, чтобы парализовать движение поездов, в том числе составы военного назначения. Один из задержанных рассказал, что он должен был остановить взрывом поезд, по которому затем планировалось нанести ракетный удар.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. З ст. 222.1 УК РФ). При обысках у них изъяли четыре взрывных устройства (каждое весом в килограмм) из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества C-4.